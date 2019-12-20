Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Mahmudiye Mahallesi'nde kaçak kazı yapılarak define arandığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri, söz konusu bölgeye gitti. Ekipler, 35 metre derinlikteki bir mağarada kaçak kazı yapan 15 kişiyi gözaltına aldı. Zanlılar daha sonra adliyeye sevk edildi.