Alınan bilgiye göre, Mahmudiye Mahallesi'nde kaçak kazı yapılarak define arandığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri, söz konusu bölgeye gitti. Ekipler, 35 metre derinlikteki bir mağarada kaçak kazı yapan 15 kişiyi gözaltına aldı. Zanlılar daha sonra adliyeye sevk edildi.
İznik'te kaçak kazı yapan 15 kişi gözaltına alındı
20.12.2019 - 02:24 | Son Güncelleme: 20.12.2019 - 02:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa'nın İznik ilçesinde kaçak kazı yapan 15 kişi yakalandı.
Etiketler : iznik,kaçak kazı,
669789 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/669789.aspx
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