Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA

TBMM Dilekçe Obezite ile Mücadele Alt Komisyonu, Türkiye’de UNESCO gast-ronomi ağına kabul edilmiş ilk şehri olan Gaziantep halkının nasıl fit kalacağını masaya yatırdı. Türkiye Belediyeler Birliği Dış İlişkiler Uzmanı Şeyma Kara, Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin obeziteyi ‘çağın vebası’ olarak adlandırdığını belirterek “Sağlık müdürlükleriyle protokol imzalandı. Protokol kapsamında sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite, obezite durumunun belirlenmesi ve obeziteyle mücadele konuları yer alıyor” dedi. Komisyon Başkanı Belma Satır’ın “Antep’te yememek mümkün değil, bu kadar yiyip nasıl bu kadar fit kalabiliyorsunuz?” sorusuna Kara şu cevabı verdi: Çok da fit olduğumuz söylenemez. Saha taramasına göre yüzde 54’ümüz fazla kilolu, yani obez olarak değerlendiriliyor. Belediye personellerine yönelik de tarama eğitimleri yapılıyor. 386 kişi üzerinde yapılan eğitim taramasıyla 161 kişinin fazla kilolu olduğu ve bu 161 kişinin 126’sının da diyet programına alındığını görüyoruz.

Yine, belediyeye bağlı kreşlerde eğitim gören çocuklar için de bir takım faaliyetler yürütülüyor. Onların menü planlamaları yapılıyor, hareketliliğe teşvik ediliyor. Totalde 2016 yılından bu yana yapılan saha çalışmaları neticesinde 300 bine yakın kişiye eğitim verilmiş ve 6 bin 691 kişiye de poliklinik hizmeti sağlanmış. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hastanemizin obezite polikliniğinde 6 bin 880 kişiye poliklinik hizmeti verilmiş.

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Daire Başkanı Dr. Nazan Yardım ise Türkiye ortalamasında Gaziantep’in obezite verilerinin yüksek olduğunu söyledi. Bunun nedeninin beslenme kültüründen kaynaklı olduğuna vurgu yapan Yardım “Türkiye ortalaması 31,5 iken, Antep ortalaması yüzde 36. Kadınlarda Antep yüzde 45, Türkiye ortalaması yüzde 39. Erkeklerde Türkiye ortalaması yüzde 28, Antepli beylerin ortalaması yüzde 24,5. Dolayısıyla Antep’in verileri biraz yüksek. Kültür çok güzel, yemekler çok güzel ama mümkün olduğu kadar o yemekleri belki porsiyonları küçülterek teşvik yoluna gidilebilir” dedi.