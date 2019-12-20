Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke ANKARA

Ankara Eğitim Platformu tarafından düzenlenen ‘21. Yüzyıl Becerileri ve Tasarım Beceri Atölyeleri Konferansı’na Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) Direktörü Andreas Schleicher da katıldı. Konferans sonrası konuşan Schleicher “Eğitim sisteminde sürekli değişiklik olduğundan söz ediliyor ama dünya daha hızlı bir şekilde değişiyor. Türkiye’de çok önemli yenilikler görüyoruz. Ama bence başarının önündeki en büyük engel sınav sistemi... Öğrenciler 21. yüzyıldan, bu sistem ise 19. yüzyıldan kalma. Değişmeli. Bilgi, beceri ve yaklaşımın son derece önemli bir konu olduğunu düşünüyorum” dedi.

ÖĞRETMENE YATIRIM ŞART

Türkiye’nin, OECD ülkeleri arasında eğitim alanında genel iyileşme sağlayan birkaç ülkeden biri olduğunu vurgulayan Direktör “Burada eğitime yatırım gerçekten artmış durumda. Okulları iyileştirme açısından da iyi bir performans sergilediniz. Öğretmen maaşları da iyileşti. Ama bunun yanında öğretmenliğin entelektüel olarak çekici hâle getirilmesi de gerekiyor. Yarının dünyasında öğretmenler sadece ders veren değil; aynı zamanda yenilik oluşturan, yol gösteren kişiler olarak görülecek. Fakat genel olarak Türkiye’nin iyi bir performansı söz konusu” ifadelerini kullandı.

YABANCI DİL ÖĞRENİLMELİ

Schleicher “Türk öğrenciler bilgiyi tekrar etmek durumda kaldıklarında imtihanlarda çok başarılı oluyorlar ancak karmaşık problemlerin çözümünde zorlanıyorlar. Bu sebeple ezber üzerine dayalı sınav sistemi değişmeli. Ayrıca mutlaka yabancı bir dil öğrenmeliler” diyerek sözlerini tamamladı.