Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Törende TGRT Haber ve İhlas Haber Ajansı, ilkeli haberciliklerinden dolayı ödüle layık görüldü. İhlas Haber Ajansının ödülünü İHA muhabiri Hasibe Karadağ, TGRT Haber’in ödülünü ise TGRT Haber Kurumsal İletişim Müdürü Sait İnanç aldı. Öte yandan, Çankırı Bürokratlar, Kamu Çalışanları ve İş Adamları Birliği (Çankırı-Bir) de İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar’ı “Alanında Yılın En İyi Habercisi ve Gazetecisi” seçti. Ankara’da bir otelde düzenlenen törende Batuhan Yaşar adına ödülü, İhlas Haber Ajansı Ankara Müdürü Bayazit Cebeci aldı.