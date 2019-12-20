Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YÖK’ten yapılan açıklamada, Bilim ve Sanat Vakfı tarafından kurulan ve 2010-2011 akademik yılında eğitim öğretime başlayan İstanbul Şehir Üniversitesi’nin son günlerde mali problemler yaşadığı hatırlatıldı. Açıklamada özetle şunlar kaydedildi:

“Yükseköğretim Kurulu, üniversitenin yetkilileriyle iletişime geçmiş, yaşanan sorunlara çözüm olabilecek bütün imkânları ve yolları kullanmaları beklentisini kendilerine birçok kez iletmiştir. Ancak bu gerçekleşmemiştir.

Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 25/d-3 maddesi uyarınca İstanbul Şehir Üniversitesi’nin faaliyet izninin geçici olarak durdurulmasına ve idaresinin garantör üniversite olan Marmara Üniversitesine devrine karar verilmiştir. Öğrencilerimizin herhangi bir mağduriyet yaşamaması hususunda azami dikkat ve hassasiyet gösterilecektir.”