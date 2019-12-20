Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diyanet İşleri Başkanlığının son genelgesi sonrasında camilerde düzenlemeler yapılmaya başladı. Camilerde tabure ve sandalyeler kaldırılıyor. Artık camilerde sabit oturaklardan oluşan müstakil mekânlar bulunmayacak. Şanlıurfa’da konu ile ilgili açıklama yapan Haliliye İlçe Müftüsü İbrahim Halil Okulu “İbadet şu anda nasıl yapılması gerekiyorsa öyle yapılıyor. Daha önce bize çok şikâyet geliyordu. Arkada oturanlar oluyor, cemaat öne geçemiyordu. Saflar arasında da boşluklar oluşuyordu. Bu caiz değildi. Netice itibarıyla Diyanet İşleri Başkanlığımız, Türkiye’de birlikteliği sağlamak, insanlar arasındaki ihtilafı ortadan kaldırmak amacıyla çok güzel bir görüş bildirdi” ifadelerini kullandı.

Diyanet İşler Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, önceki gün şu uyarılarda bulunmuştu: Sağlıklı bir insan namazı kıyam, rükû ve secdesiyle kılmalı. Eğer ayakta duramıyorsa oturarak, onu bile yapamıyorsa yana yatarak ima ile namazını kılabilir. İslam kolaylık dinidir. Ama namazı saflardan ayrı bir bölüm oluşturarak sandalyeler, tabureler ya da yere sabitlenmiş sıralar üzerinde kıldığınız zaman camiye uymayan, başka dinlerin ibadet alanlarını hatırlatan ona benzeyen birtakım görüntüler ortaya çıkıyor.

Katlanır taburede kılmak da yanlış

Diyanet İşleri Başkanlığınca, cami ile mescitlerde tabure ve sandalye üzerinde namaz kılınmasına ilişkin yayınlanan genelge sonrası camilerde katlanır tabureler kullanılmaya başladı. Edirne’deki Selimiye Camii’nde de vatandaşlar katlanır taburelerle namaz kılarken ilahiyatçılar bu şekildeki namazın da ilmihâl kitaplarına uygun olmadığını ifade ettiler.