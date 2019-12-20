Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisine yerleştirilmiş terör örgütü üyelerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde kart kullanılarak ankesörlü telefonlardan mahrem imamlarınca arandıkları tespit edilen, 1 İhraç Yarbay, 2 Yüzbaşı (1 Muvazzaf, 1 Emekli), 2 Üsteğmen (1 Emekli, 1 İhraç), 4 Astsubay (3 Muvazzaf, 1 İhraç), 1 Muvazzaf Uzman Çavuş, ve 7 kapatılan askeri okul öğrencisi olmak üzere toplam 17 şüphelinin yakalanmasına yönelik Bursa merkezli 7 ilde 23 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan şüpheliler Bursa İl Emniyet Müdürlüğüne getirilirken şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda örgüte ait dijital materyallere el konuldu.

Olayla ilgili tahkikat devam ederken gözaltı sayısının artabileceği belirtildi.