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Nepal'deki çocuklara yardım etmek için yola çıkan yazar İstanbul'da
20.12.2019 - 12:10 | Son Güncelleme: 20.12.2019 - 12:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İngiltere'den 2018 yılında Nepal'deki çocuklara yardım etmek için yola çıkan yazar, gezgin ve maraton koşucusu Rosie Swale Pope (73), yürüyerek 1 yılda İstanbul'a ulaştı. Nepal'e kadar toplam 6 bin 900 kilometreyi yürüyerek kat etmeyi planlayan Pope, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden yürüyerek karşıya geçti.
Etiketler : yazar,ingiltere,nepal,
669868 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/669868.aspx
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