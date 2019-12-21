Alınan bilgiye göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube ekipleri, DHKP-C’ye yönelik yeni bir operasyon düzenledi. Örgütün avukat yapılanmasına dönük operasyonda, Halkın Hukuk Bürosu avukatlarından Oya Aslan ile örgüt üyeliğinden 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Yüksel Doğan’ın akşam saatlerinde İstanbul’da yakalandığı belirtildi. Yakalanan Oya Aslan’ın, İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ‘Aranan teröristler listesi’nde "yeşil" kategoride yer aldığı öğrenildi
İstanbul’da DHKP-C operasyonu: Biri 'yeşil' listede aranan 2 şüpheli yakalandı
21.12.2019 - 00:04 | Son Güncelleme: 21.12.2019 - 00:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul’da terör örgütü DHKP-C’ye yönelik düzenlenen operasyonda, aranan teröristler listesinde "yeşil" kategoride yer alan Oya Aslan ile örgüt üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenilen Yüksel Doğan’ın yakalandığı bildirildi.
Etiketler : DHKP-C,
669998 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/669998.aspx
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