Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube ekipleri, DHKP-C’ye yönelik yeni bir operasyon düzenledi. Örgütün avukat yapılanmasına dönük operasyonda, Halkın Hukuk Bürosu avukatlarından Oya Aslan ile örgüt üyeliğinden 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Yüksel Doğan’ın akşam saatlerinde İstanbul’da yakalandığı belirtildi. Yakalanan Oya Aslan’ın, İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ‘Aranan teröristler listesi’nde "yeşil" kategoride yer aldığı öğrenildi