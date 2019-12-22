Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Deniz Kuvvetleri ve Türk Savunma Sanayiine yeni kabiliyet ve yetenekler kazandıran Yeni Tip Denizaltı Projesi kapsamında inşa edilen ilk denizaltı Piri Reis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılacağı törenle bugün havuza çekilecek. Tören, Gölcük Tersane Komutanlığında gerçekleştirilecek. Törende ayrıca 5’inci gemi Seydialireis’in ilk kaynağı da yapılacak. Havadan bağımsız tahrik sistemine sahip Yeni Tip Denizaltı Projesi kapsamında 6 yeni tip denizaltının inşası öngörülüyor. Piri Reis havuza çekim aşamasına gelirken, ikinci denizaltı Hızır Reis’in donatımı, 3’üncü ve 4’üncü denizaltıların gövde imalatları sürüyor. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından yürütülen Yeni Tip Denizaltı Projesi ile dalmış durumda ve gizlilik içinde uzun süre harekât icra edebilme yeteneği, yüksek süratli gelişmiş torpidoları, satıh hedeflerine (kara dâhil) atılabilen güdümlü mermi kabiliyeti olan 6 denizaltı Deniz Kuvvetleri Komutanlığına kazandırılacak. Piri Reis denizaltısının 2022 yılında hizmete girmesi planlanıyor. Proje kapsamında inşa faaliyetlerine devam edilen diğer 5 denizaltı ise 2027’ye kadar hizmete alınarak donanmanın gücüne güç katacak. Su altı, su üstü ve kara hedeflerine karşı silahlarla donatılmış olan denizaltılar birçok tipte torpido, füze atabilme ve mayın dökebilme özelliğine sahip bulunuyor.

YERLİ ÜRETİCİLERDEN KATKI

Denizaltılarda ASELSAN, HAVELSAN, MilSOFT, STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ, Koç Bilgi ve Savunma, TÜBİTAK, AYESAŞ’ın geliştirdiği millî sistemler kullanılıyor ve Gürdesan, Sirena Marine, Arıtaş, İ-Marine gibi birçok yerli üretici inşa sürecine katkı veriyor.