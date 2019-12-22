Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YÜCEL KAYAOĞLU

2020 bütçesinin TBMM Genel Kurulu mesaisi 9 Aralık’ta başladı. 12 gün aralıksız yapılan görüşmelerde, Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kuruluşlarının bütçesi saat 11.00’de başlayıp sabaha karşı 03.16’da tamamlanarak en uzun görüşme rekoru kırdı. Millî Eğitim Bakanlığının (MEB) bütçe görüşmeleri ise en kısa süre bütçe oldu. MEB’in bütçe görüşmeleri 22.36’da tamamlandı, ancak oylama rekoru her zamanki gibi bu bakanlığın oldu. MEB bütçesi içinde yer alan 127 üniversiteye ait bütçe kalemleri tek tek oylandı. Milletvekilleri bu oylamalar sırasında 127 kez el kaldırıp indirdi. Bütçe görüşmeleri her gün saat 11.00’de başlayıp, o günün programı tamamlanana kadar devam etti. Bu görüşmeler ait, stenograflar tarafından bin 593 sayfalık tutanak tutuldu. Milletvekillerinin Meclis Genel Kurulu mesaisi ise toplam 156 saat 10 dakika sürdü. Bütçenin Plan ve Bütçe Komisyonundaki mesaisi ise 197 saat 23 dakika sürmüştü.

KÜNEFEYE KARŞI PATATES...

Görüşmeler boyunca, TBMM kulislerinde milletvekilleri adeta seçim bölgelerinin lezzetlerini yarıştırdı. Bitlis’in büryan kebabından, Hatay’ın künefesine, Burdur’un salebi ve Bilecik’in bozasından, Adıyaman’ın çiğ köftesine, Kahramanmaraş’ın dondurmasından, Niğde’nin patates tatlısı ve gazozuna kadar birçok ilin yöresel ürünleri her gün milletvekili kulislerini renklendirdi. Eski Başbakan Binali Yıldırım da milletvekillerine Erzincan’a özgü tulum peyniri ve kete ikram etti. Milletvekillerinin en çok ilgisini çeken Niğde’nin patates tatlısı oldu. AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan ikram edilen patates tatlısı ile ilgili olarak “Tatlı konusundaki bütün bildiklerimiz ve düşüncelerimiz değişti. Patates tatlısı artık hayatımızda arayacağımız en güzel lezzetlerinden birisi” diyerek, Niğdelilere destek verdi.

ÇİĞ KÖFTE, BAKLAVA, FINDIK

Meclis’te bütçe görüşmeleri boyunca ayrıca Adıyaman’ın çiğ köftesi, kuru üzümü, Malatya’nın kuru kayısısı, Giresun’un fındığı ve Görele’nin kesme pastası, Gaziantep’in baklavası ve Kütahya’nın leblebisi milletvekillerinin beğenisine sunuldu. İzmir Milletvekilleri, boyoz ve gevrek, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin de seçim bölgesi Tokat’a özgü nohut mayasından yapılan kete ikram etti. Bütçenin son gün görüşmelerine ise Kahramanmaraş damga vurdu. Kahramanmaraş milletvekilleri seçim bölgelerinden getirdikleri ürünleri büyük bir stant açarak sergiledi. Maraş’tan getirilen dondurma, cips tarhanası, salep, baklava, cevizli sucuk, kurabiye ve lokum milletvekillerine ikram edildi.