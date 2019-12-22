MSB:"Irak kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-1 ve Pençe-2 operasyonlarında terör örgütü PKK’ya ait 2 adet yeni sığınak içinde çok sayıda silah, mühimmatı ve yaşam malzemesi ele geçirildi."
MSB: 'PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi'
22.12.2019 - 12:17 | Son Güncelleme: 22.12.2019 - 12:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB:"Irak kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-1 ve Pençe-2 operasyonlarında terör örgütü PKK’ya ait 2 adet yeni sığınak içinde çok sayıda silah, mühimmatı ve yaşam malzemesi ele geçirildi."
Etiketler : MSB,
670323 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/670323.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER