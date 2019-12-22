Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konuyla ilgili bilgi veren İpekyolu Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Dr. Seyfullah Türksoy, “Her yıl İstanbul’da gerçekleşen törenimizi bu yıl ilk defa Bakü’de gerçekleştirmiş olduk. 2019 yılında çok önemli toplantılara, uluslararası konferanslara ev sahipliği yapan Bakü dünyanın önemli merkezlerinden biri haline gelmiştir. İstanbul ve Ankara’dan ayrı görmediğimiz Bakü, Türk Dünyası’nın kalbi haline gelmiştir. O sebeple törenimizi Bakü’de gerçekleştirmeye karar verdik. Türkiye / Azerbaycan kardeşliği adına hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi. İpekyolu Danışma Kurulu Başkanı Büyükelçi Hulusi Kılıç da, “ İpekyolu Ödülleri seviyeli ve kaliteli organizasyonlarıyla dostluk ve gönül köprülerinin kurulmasına vesile olmaktadır. Ödüle layık görülen isimlerin herbiri kendi alanında başarısını ispat etmiş saygıdeğer şahsiyetler ve kurumlardır. Herbirini ayrı ayrı tebrik ediyor ve başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

Ödüle layık görülen isimler arasında kısa adı ATİB olan Azerbaycan Türk İşadamları Birliği, Müsiad Bakü şubesi, KDY Lojistik Başkanı Galib Mammadov, ATV Azad Azerbaycan Televizyonu, Azerbaycan Türkiye Evi Başkanı Tenzile Rüstemhanlı, Prof. Dr. Etibar Babayev, Büyükelçi Hulusi Kılıç, Günaydın Restorantlar Zinciri Kurucusu Cüneyt Asan, sinema ve tiyatro sanatçısı Melahat Abbasova, ses sanatçısı Azer Zeynalov, Azerbaycan Kadınlarını Geliştirme Cemiyeti Başkanı Sekine Babayeva, milletvekili Melahat İbrahimgızı, ünlü hayırsever Hacı Nuran Huseynov, Bakü Avrasya Üniversitesi, sanatçı Azer Zeynalov gibi kişi ve kuruluşlar bulunuyor. Geceye Türkiye’den de kanaat önderleri, gazeteciler ve akademisyenler katıldı. Törende Azerbaycan eski Büyükelçisi Hulusi Kılıç’a, Uluslararası Bilim Merkezi Başkanı Prof. Dr. Elçin İsgenderzade tarafından Fahri Profesörlük diploması ve Madalya ile İPAR Başkanı Dr. Seyfullah Türksoy tarafından İpekyolu Hizmet Madalyası takdim edildi.