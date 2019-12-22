Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Gölcük Tersane Komutanlığında Yeni Tip Denizaltı Projesi 1'inci Gemisi Pirireis'in Havuza Çekme ve 5’inci Gemisi Seydialireis'in İlk Kaynak Töreni'nde yaptığı konuşmada, "Suriye'de olduğu gibi barış, huzur ve güvenlik sağlanana kadar Libya'da da kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Bakan Akar: Libya'da da kardeşlerimizin yanında olacağız
22.12.2019 - 15:28 | Son Güncelleme: 22.12.2019 - 15:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanı Akar, "Suriye'de olduğu gibi barış, huzur ve güvenlik sağlanana kadar Libya'da da kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.
Kaynak: AA
Etiketler : Hulusi Akar,
670356 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/670356.aspx
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