Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin Libya ile yaptığı anlaşmaya sadık kalacağını belirterek, “Bıçak gırtlağa dayanana kadar da sükûnetimizden asla taviz vermedik ancak geldiğimiz noktada artık bu suskun ve çekingen politikayı sürdürme lüksümüz yoktur” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gölcük Tersane Komutanlığında Yeni Tip Denizaltı Projesi’nin ilk deniz altısı Pirireis’i Havuza Çekme ve 5. Gemisi Seydialireis’in İlk Kaynak Töreni’nde yaptığı konuşmada, havuza çekilecek Pirireis denizaltısının inşasının yaklaşık dört sene evvel başladığını, 2022 yılında Pirireis denizaltısının hizmete gireceğini söyledi.

Pirireis’in ardından Hızırreis, Muratreis ve Aydınreis denizaltılarının ilk kaynak törenlerinin yapıldığını ve inşa sürecine geçildiğini hatırlatan Erdoğan, bugün Yeni Denizaltı Projesi’nin beşincisi olan Seyidialireis’in ilk kaynak töreninin de gerçekleştirileceğini belirtti.



Rusya’ya ‘İdlib’ heyeti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı’nda düzenlenen İlim Yayma Ödül Töreni’ndeki konuşmasında “80 binin üzerinde İdlibli kardeşimiz ülkemiz sınırına doğru göçe başladı. Türkiye bu göç yükünü tek başına taşımayacaktır” diyerek şu bilgiyi verdi: “Rusya nezdinde, saldırıların (İdlib) son bulması için çaba gösteriyoruz. Yarın (bugün) bir heyeti Moskova’ya gönderiyoruz, görüşmeleri yapacaklar. Alınacak neticeye göre biz de atacağımız adımları belirleyeceğiz.” Beyin göçüne de değinen Erdoğan, “Eskiden yurt dışına giden bilim ve araştırma insanlarımızın göçü, artık tersine döndü” diye konuştu.



Erdoğan, Türkiye’nin ilk uçak gemisi ‘TCG Anadolu’yu havadan inceledi.



GECİKMİŞ HAK MÜCADELESİ

Türkiye’nin izlediği politikanın, boyundan büyük işlere kalkışarak başını belaya sokma veya hakkı olmayan yerle müdahalede bulunma olmadığını belirten Erdoğan, “Tam tersine, hem kendimiz hem dostlarımız hem de tüm insanlık için gecikmiş bir hak temsili mücadelesi içindeyiz” dedi.

Türkiye’nin, Doğu Akdeniz ve Libya meselesiyle ilgili politikalarına değinen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

Yunanistan ve onu destekleyen kimi ülkeler, uzunca bir süredir Türkiye’yi âdeta denize adım atamaz hâle getirmenin hazırlıkları içindeydi. Akdeniz’e komşu kimi Arap ülkeleri ile İsrail’in de benzer çabalar içinde olduğunu biliyoruz. Bizim, durduk yere kimseyle maraza çıkarmak, kimsenin hakkını, hukukunu gasp etmek gibi bir niyetimiz yoktur. Şayet KKTC ve Libya ile başlattığımız süreçlerden vazgeçersek bırakınız ekonomik faaliyetleri, bize denize girecek kıyı, olta atacak sahil bile bırakmayacaklar. Karşımızdakilerin Türkiye’ye ve Türk milletine karşı öyle bir kinleri var ki ellerinden gelse bizi sadece Anadolu’dan söküp atmakla kalmayacak, dünyadan kökümüzü kazıyacaklar. Hamdolsun ülkemiz artık bu tür niyetlere, bu tür sinsi veya açık saldırılara karşı kendi hakkını, hukukunu, çıkarlarını koruyabilecek güce, iradeye, imkana sahiptir. Ülkemizin KKTC ve Libya ile yaptığı anlaşmalar, uluslararası hukuka, Birleşmiş Milletler sözleşmelerine ve diğer yerlerdeki benzer örneklere tamamen uygundur.



AskerÎ desteği artıracağız

Erdoğan, Akdeniz’de en uzun kıyı şeridine sahip Türkiye’nin balıkçılıktan ancak yüzde 1 oranında pay alabileceği bir düzene razı olmayacaklarını söyledi.

Aynı şekilde kimsenin denizaltındaki hidrokarbon kaynaklarının aranması ve işletilmesinden tamamen dışlanmış bir Türkiye’ye rıza göstermelerini beklememesi gerektiğini vurgulayan Erdoğan “Ege’deki egemenliği, kendilerine ait olmayan ada adacık ve kaya parçaları üzerinden hazırladıkları proje ile Türkiye’nin haklarına göz dikenler, meydanın boş olmadığını bilmelidir. Masa başında çizilen haritalarla, çevre hassasiyeti veya bilimsel faaliyet kisvesi altında ülkemize emrivaki yapılmasına izin veremeyiz. Netice itibarıyla Türkiye ne Suriye’de attığı adımlardan ne de Libya ile vardığı mutabakattan kesinlikle geri dönmeyecektir. Son dönemde meşru Libya yönetimine çok ciddi desteklerimiz oldu. Gerekirse bu desteklerin askeri boyutunu arttıracak karada, denizde ve havada her türlü imkânı değerlendireceğiz” değerlendirmesini yaptı.



İL KAYNAK ERDOĞAN’DAN

Pirireis denizaltısı suya indirilirken denizaltının ana objeleri takdim edilen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Seydialireis denizaltısının temsilî olarak ilk kaynağını yaptı.