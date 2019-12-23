Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara’da CHP muhabirlerine yaptığı değerlendirmede Başkan Yavaş ve meclis üyeleri ile ilgili ciddi iddiaları görmezden gelerek, “Mansur Yavaş yasalara göre davranmıştır” dedi. CHP liderinin rüşvet rezaletini bildiği hâlde engellemediğini söyleyen Sinan Aygün, bugün basın toplantısı ile her şeyi anlatacak. Bu arada Mansur Yavaş’ın, Aygün’ün davasını bir üst kanun yoluna taşıması yasal zorunluluk olmasına rağmen bunu yapmamasının suç olduğu ifade ediliyor. Hukukçular, Başkan Yavaş’ın, Aygün’ün durumunu fırsata çevirip kendisine 25 milyon TL vermemesi hâlinde mahkeme kararına itiraz etmeyeceğini söyleyerek “Görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle kendisine veya başkasına yarar sağlanmasına veya bu yolda vaatte bulunulmasına bir kimseyi icbar etmek” suçunu işlediğini belirtiyor. Bu arada CHP, Sinan Aygün hakkında parti üyeliğinden kesin çıkarma talebiyle disiplin soruşturması başlattı.