Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ekrem İmamoğlu, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, 6 aylık çalışma dönemini değerlendirdi. İmamoğlu, Büyükada'daki atların ruam hastalığı sebebiyle itlaf edilmesinin ardından faytonların kaldırılıp kaldırılmayacağı ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

İmamoğlu, "Ulaşım gelecek yaz sezonundan itibaren net olarak elektrikli lastikli araçlarla yapılacak. Yine turistik amaçlı yolculukla ilgili belirli güzergahlarda yine Ada yaşamına uygun yazlık tarzına uygun etrafı açık 2 kişilik 4 kişilik şeklinde, elektrikli araçlarla beraber bunun dünyada örnekleri var. Bu araştırmalarımız devam ediyor. 35 simgesel fayton kalacak, bunun dışında fayton kalkıyor. Net olarak kalkıyor. Toplu taşıma ve turistik amaçlı elektrikli araçlar ve elektrikli bisikletlerle daha çağdaş bir şekilde Adalar ulaşımını sürdüreceğiz. Biz oradaki yıllardır emek harcayan 3. nesil faytoncu mesleği yapan insanlarımızı asla yok saymıyoruz. Çarşamba günü Valimle beraber de toplantı yapıp bu süreci toparlamak niyetindeyiz" dedi.