Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy:"Cemal Kaşıkçı cinayeti hakkında Suudi Arabistan’da yürütülen davada ilgili mahkeme tarafından bugün açıklanan karar, gerek ülkemizin gerek uluslararası toplumun bu cinayetin tüm yönleriyle aydınlatılmasına ve adaletin tecellisine yönelik beklentilerini karşılamaktan uzaktır."
Dışişleri'nden Suudi Arabistan'ın Cemal Kaşıkçı kararına tepki
23.12.2019 - 16:44 | Son Güncelleme: 23.12.2019 - 17:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy:"Cemal Kaşıkçı cinayeti hakkında Suudi Arabistan’da yürütülen davada ilgili mahkeme tarafından bugün açıklanan karar, gerek ülkemizin gerek uluslararası toplumun bu cinayetin tüm yönleriyle aydınlatılmasına ve adaletin tecellisine yönelik beklentilerini karşılamaktan uzaktır."
Kaynak: İHA
Etiketler : cemal kaşıkçı cinayeti,
670579 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/670579.aspx
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