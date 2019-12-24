Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Büyükada’daki atların ruam hastalığı sebebiyle itlaf edilmesinin ardından faytonların kaldırılıp kaldırılmayacağı sorulan İmamoğlu, şunları aktardı: Ulaşım gelecek yaz sezonundan itibaren net olarak elektrikli lastikli araçlarla yapılacak. Yine turistik amaçlı yolculukla ilgili belirli güzergâhlarda yine Ada hayatına uygun yazlık tarzına uygun etrafı açık iki kişilik, dört kişilik elektrikli araçlarla... Bunun dünyada örnekleri var. Bu konudaki araştırmalarımız devam ediyor. Otuz beş adet simgesel fayton kalacak, bunun dışında fayton kalkıyor. Net olarak kalkıyor. Adalar’daki ulaşımı toplu taşıma ve turistik amaçlı elektrikli araç ve elektrikli bisikletlerle daha çağdaş bir şekilde sürdüreceğiz. Faytonculuk yapan insanlarımızı asla yok saymıyoruz. Çarşamba günü Vali’mle beraber toplantı yapıp bu süreci toparlamak niyetindeyiz.