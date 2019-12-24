Gündeme geldiğinden bu yana özellikle yatırımcıların hedefinde olan kanal İstanbul güzergahında arsa fiyatları tavan yaptı.
Kanal İstanbul borsası... Daha kazma vurulmadan fiyatlar fırladı
24.12.2019 - 09:43 | Son Güncelleme: 24.12.2019 - 09:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gündeme geldiğinden bu yana özellikle yatırımcıların hedefinde olan kanal İstanbul güzergahında arsa fiyatları tavan yaptı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Kanal İstanbul,arsa fiyatları,
670715 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/670715.aspx
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