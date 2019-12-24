Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ/PDY’nin TSK’daki yapılanmasına yönelik yeni bir çalışma başlatıldı. Örgütün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Kuleli Askeri Lisesi içinde gerçekleştirdiği faaliyetlerle ilgili yapılan çalışmalarda, haklarında ankesör ardışık arama kaydı bulunan ve şifreli haberleşme programı ByLock adlı sistemde ismi geçen 8’i muvazzaf 54 şüpheli için yakalama kararı çıkarıldı. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bu sabah saatlerinde İstanbul merkezli 16 ilde düzenlenen operasyonda 34 FETÖ üyesi yakalandı. 5 şüphelinin yurt dışına kaçtığı saptanırken, 15 örgüt üyesinin yakalanması için operasyonların sürdüğü kaydedildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin Terörle Mücadele Şubesine getirildiği bildirildi.