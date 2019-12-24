Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: “100 bin sosyal konuta başvuru rakamı 440 bin rakamına ulaşmıştır.”
Kurum: '100 bin sosyal konuta başvuru rakamı 440 bin rakamına ulaşmıştır.'
24.12.2019 - 12:04 | Son Güncelleme: 24.12.2019 - 12:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: “100 bin sosyal konuta başvuru rakamı 440 bin rakamına ulaşmıştır.”
Etiketler : Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum,
670737 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/670737.aspx
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