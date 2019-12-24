Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakan Kurum'un açıklamalarından satır başları;

"Kanal İstanbul Projesi'yle İstanbul'a trafik, sosyal donatı ve yeşil alanlarıyla nefes aldıracak iki örnek akıllı şehri de yapacağız."

"(Kanal İstanbul Projesi) İstanbul Büyükşehir Belediyesinin tek taraflı olarak protokolden çekilme hakkı yok."

"(Kanal İstanbul) Arsa sahipleri plan çerçevesinde haklarını alacaktır, plan Belediye Meclisinden geçecektir ve o plan çerçevesinde yürütülecektir"

"Kanal İstanbul güzergahı üzerinde arsa rantına müsaade etmedik. Bir vatandaşın, bireyin, şirketin arsa toplaması söz konusu değildir."