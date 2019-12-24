Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikolaos Dendias ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklar, Çavuşoğlu ile Dendias'ın telefon görüşmesi yaptığını bildirdi ancak görüşmenin içeriğine dair bilgi paylaşılmadı.