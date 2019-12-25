Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel KAYAOĞLU - Erdoğan, AK Parti MYK toplantısında ‘Değerli Konut Vergisi’ düzenlemesinin yeniden değerlendirilmesini istedi. Değeri 5 milyon ve üzeri konutlar için uygulamaya giren binde 3 ila binde 10 oranında ek vergi ödenmesini öngören ‘Değerli Konut Vergisi’ düzenlemesinde geri adım atılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gece yapılan AK Parti MYK toplantısının büyük bölümünü, Değerli Konut Vergisi ile ilgili kamuoyunda yapılan tartışmalar oluşturdu. MYK üyeleri söz alarak, değerli konut tespitindeki kriterler, öngörülen vergi, miras yoluyla vatandaşa geçen konutlara çıkarılan verginin yüksekliği ve gelir durumu düşük mükelleflerin durumunu gündeme getirdi. MYK üyeleri, bir konutla ilgili olarak, daha ayrıntılı olarak değerlendirme yapılması ve değer biçilmesi gerektiğini belirterek İstanbul’da vatandaşlara yapılan tebligatlardan örnekler verdi. MYK üyeleri, “Dedesinden miras kalmış, ev eski, emekli maaşı ile geçiniyor ama konutun değeri 5 milyon liranın üzerinde tespit edilmiş. Vatandaş bunun vergisini ödemekte zorlanacaktır. İtirazlar, mahkemelerle birlikte daha fazla karışıklık çıkacak. Kamuoyunda ‘Varlık vergisi’ olarak algılandı. Yasa bu amaçla çıkarılmasa da, algı böyle oluştu” görüşünü dile getirdi.



MYK üyelerinin gündeme getirdiği tartışmalar ve endişelere hak veren Erdoğan, Değerli Konut Vergisi uygulamasının gerekirse bir yıl ertelenmesini ve hakkaniyetli bir düzenleme yapılması talimatını verdi. Erdoğan, “100-150 bin vatandaşı etkileyecek deniyordu. Ama anladığımız kadarıyla bu rakamdan daha fazla insanı ilgilendiriyor. Bu konuya yeniden eğilelim. Gerekirse uygulamayı bir yıl erteleyelim. Bu süre içinde, daha derli toplu ve hakkaniyetleri düzenleme yapalım. Vatandaşın mağdur olması düşünülemez” dedi.



CHP’DEKİ RÜŞVETİ İZLİYORUZ

AK Parti MYK toplantısında, CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş ile CHP eski Milletvekili Sinan Aygün arasındaki ‘Rüşvet’ tartışması da gündeme geldi. MYK üyeleri bu konudaki görüşlerini dile getirirken, Erdoğan “Gelişmeleri takip edeceğiz ama bu konu bizim dışımızda” değerlendirmesini yaptı. Kendileri resmi yeterince ortaya koyuyor zaten. Bizim bir şey yapmamıza gerek yok, bizi ilgilendiren tarafı yok” diye konuştu.



Libya ile anlaşma menfaatlerimiz için önemli

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM’den geçen Türkiye ile Libya arasındaki iki ayrı mutabakat muhtıralarına ilişkin de değerlendirmede bulundu. Her iki anlaşmanın Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki çıkarları açısından çok önemli olduğunu hatırlatan Erdoğan, Türkiye’nin Libya’ya asker gönderip göndermeyeceği yönündeki tartışmalar konusunda “Libya’dan henüz bu konuda bir talep yok. Olursa, değerlendirmemizi yapar, kararımızı veririz” dedi.

Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dün İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile yaptığı telefon görüşmesinde ise Libya ve Suriye başta olmak üzere bölgesel konular ve ikili ilişkiler ele alındı.