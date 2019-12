Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA - AK Parti Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, Türkiye’nin en büyük projelerinden biri olan Kanal İstanbul projesi hakkında CHP’nin eleştirilerine cevap verdi. Bir grup gazeteciyle bir araya gelen Canikli, İstanbul Boğazı’nda yaşanan tanker kazalarını hatırlatarak şunları kaydetti:

Montrö Boğazlar Sözleşmesi’ne göre ticari gemiler hiçbir izin almadan Boğaz’ı kullanma imkânına sahipler. Kimyasal yüklü tankerler, hatta nükleer madde taşıyan tankerlerin hepsi Boğazlardan serbestçe geçebiliyor. Boğazlar Sözleşmesi imzalandığında yıllık geçen gemi miktarı 12-13 bin civarındaydı ama şu anda 45-50 bin civarında. Yine Montrö imzalandığı sene petrol tankeri ya da tehlikeli yük taşıyan tanker geçişi yok denecek kadar azdı. Ama şu an senelik 13 bin üzerinde her biri bir bomba gibi etki edebilecek, çevreye çok büyük bir zarar verebilecek tankerler geçiyor. İstanbul daha önce kaç defa direkten döndü. Boğazlar dünyanın en tehlikeli dar su geçişidir. Yüzde 80’e yakın eğim ve viraj var. Gemiler çok zorlanıyor. O açıdan tehlikeli. İstanbul’u bu tehditten kurtarmamız gerekiyor. Bunun da yolu Kanal İstanbul.



İDDİALAR AKLA ZİYAN

Canikli, CHP’nin eleştirilerinin içi boş söylemlerden ibaret olduğunu belirterek şöyle devam etti: Rasyonel ve somut gerekçeleri yok. Bazıları çevreye zarar vereceğini söylüyor. Asıl çevre tehdidi şu an Boğazlar için geçerli. Depremi tetikleyeceğine yönelik iddialar gerçekten akla ziyan. Hiçbir ilmî geçerliliği yok. Kanal İstanbul’a karşı çıkmak tanker şirketlerinin avukatlığını yapmak anlamına gelir. Yap-işlet-devret modeli bir finansman modelidir ve bugüne kadar birçok büyük yatırım bu modelle hayata geçirilmiştir.