Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çiftçi, “Onların kirli yüzü zaten ortaya çıktı. Onlar hiç utanmadan bize bakarak, gelip gidiyorlar. Allah’ın izni, devletimizin gücüyle inşallah çocuğuma kavuşacağım.” dedi.

4 yıl önce PKK tarafından kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Ömer (24) için Kars’tan Diyarbakır’a gelen Salih Gökçe de, “Oğlumu bulmak için Suriye’ye bile gittim 10 bin dolarımı benden aldılar. Tekrar beni oradan çıkardılar” diye konuştu