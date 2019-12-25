Çiftçi, “Onların kirli yüzü zaten ortaya çıktı. Onlar hiç utanmadan bize bakarak, gelip gidiyorlar. Allah’ın izni, devletimizin gücüyle inşallah çocuğuma kavuşacağım.” dedi.
4 yıl önce PKK tarafından kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Ömer (24) için Kars’tan Diyarbakır’a gelen Salih Gökçe de, “Oğlumu bulmak için Suriye’ye bile gittim 10 bin dolarımı benden aldılar. Tekrar beni oradan çıkardılar” diye konuştu
“Bir çocuğumu kaçırdılar diğerini de şehit ettiler”
25.12.2019 - 05:43 | Son Güncelleme: 25.12.2019 - 05:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül’de başlattığı oturma eylemi 113’üncü gününe girdi. 5 yıl önce dağa kaçırılan oğlu Roşat için Hakkari’nin Şemdinli ilçesinden gelerek oturma eylemi yapan Necibe Çiftçi, bir evladının dağa kaçırıldığını bir oğlunun da terör örgütü PKK tarafından şehit edildiğini hatırlattı.
Çiftçi, “Onların kirli yüzü zaten ortaya çıktı. Onlar hiç utanmadan bize bakarak, gelip gidiyorlar. Allah’ın izni, devletimizin gücüyle inşallah çocuğuma kavuşacağım.” dedi.
Etiketler : hdp,pkk,
670895 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/670895.aspx
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