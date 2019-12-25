Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ soruşturmaları kapsamında TÜBİTAK personeli 5’i aktif görevde 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
TÜBİTAK personeli 5’i aktif 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı
25.12.2019 - 09:45 | Son Güncelleme: 25.12.2019 - 10:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ soruşturmaları kapsamında TÜBİTAK personeli 5’i aktif görevde 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
Kaynak: İHA
Etiketler : tübitak,fetö,
670914 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/670914.aspx
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