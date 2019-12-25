2013 İdari Yargı Sınavı sorularının sızdırılmasına ilişkin FETÖ soruşturması kapsamında 3'ü eski hakim 20 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
İdari Yargı Sınavı sorularının sızdırılmasına yönelik FETÖ soruşturması: 20 gözaltı kararı
25.12.2019 - 09:52 | Son Güncelleme: 25.12.2019 - 10:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
2013 İdari Yargı Sınavı sorularının sızdırılmasına ilişkin FETÖ soruşturması kapsamında 3'ü eski hakim 20 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Kaynak: AA
Etiketler : fetö,operasyon,idari yargı sınavı,
670916 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/670916.aspx
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