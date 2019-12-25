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MSB: Resülayn'da EYP yapımında kullanılan malzemeler imha edildi
25.12.2019 - 10:38 | Son Güncelleme: 25.12.2019 - 10:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB: Kahraman Mehmetçiklerimiz tarafından Barış Pınarı Bölgesi Resülayn'ın Ar Bain köyünde, PKK/YPG terör örgütünün EYP Atölyesi olarak kullandığı bina tespit edildi. METİ tarafından EYP yapımında kullanılan malzeme ve düzenekler imha edildi.
Etiketler : MSB,Resülayn,
670924 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/670924.aspx
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