Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, yaptığı açıklamada, “İlimiz Kilimli ilçesinde bulunan Gelik beldesinde açık işletme mevkiinde daha önce jandarma tarafından yapılan kontrollerde boş olduğu tespit edilip patlatılarak kapatılan kaçak maden ocağının yine kaçak olarak açılmaya ve kömür çıkarılmaya hazırlanırken ocakta biriken gazların patlaması sonucunda meydana geldiği değerlendirilen üzücü olayda, ocak içerisinde kalan Uğur Korkmaz ve Erdem Korkmaz isimli iki işçimizin TTK Tahlisiye ekiplerince yapılan çalışma sonucunda cansız bedenlerine ulaşılmıştır. Üzücü olayda hayatını kaybeden Ufuk Korkmaz ve Erdem Korkmaz’ a Allah’tan rahmet, kederli aileleri ve yakınlarına sabır ve başsağlığı, yaralı olarak kurtarılan Bahri Yeniay’a acil şifalar diliyorum” dedi.
2 kişi can vermişti... Vali Bektaş’tan maden ocağındaki patlamaya ilişkin açıklama
25.12.2019 - 18:35 | Son Güncelleme: 25.12.2019 - 18:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, 2 işçinin hayatını kaybettiği kaçak maden ocağındaki patlamaya ilişkin açıklama yaptı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Vali Bektaş,patlama,açıklama,
671008 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/671008.aspx
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