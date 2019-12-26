Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Karadeniz Bölgesindeki örtü yangınları) Ekiplerimiz 65 saatin sonunda şu anda soğutma faaliyetlerine geçtiler. 11 noktada soğutma işlemi devam ediyor."