Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Karadeniz Bölgesindeki örtü yangınları) Ekiplerimiz 65 saatin sonunda şu anda soğutma faaliyetlerine geçtiler. 11 noktada soğutma işlemi devam ediyor."
Bakan Bekir Pakdemirli: Karadeniz'deki yangınlar kontrol altına alındı
26.12.2019 - 11:13 | Son Güncelleme: 26.12.2019 - 11:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Karadeniz Bölgesindeki örtü yangınları) Ekiplerimiz 65 saatin sonunda şu anda soğutma faaliyetlerine geçtiler. 11 noktada soğutma işlemi devam ediyor."
Kaynak: AA
Etiketler : Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli,
671121 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/671121.aspx
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