Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suriye içinde terörden arındırdığımız toplam alanı 8 bin 200 kilometrekareye çıkardık." dedi.

"İdlib'de rejimin saldırıları, kalıcı ateşkesi mümkün kılmıyor"

İdlib'de rejimin saldırılarının, kalıcı ateşkesi mümkün kılmadığını belirten Erdoğan, saldırılardan kaçan yüz bine yakın kişinin Türkiye sınırına doğru harekete geçtiğini söyledi.

"Davet edildiğimiz yere gideriz"

Erdoğan, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin, "Davet edildiğimiz yere gideriz, edilmediğimiz yere gitmeyiz. Şu anda bir davet olduğuna göre icabet ederiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Çeşitli Avrupa ve Arap ülkelerince desteklenen darbeci generale karşı mücadele yürüten Trablus yönetimine her türlü desteği vereceğiz. Onlar bir savaş baronuna yardım ediyor, biz Libya'nın meşru hükümetinin yanında davete icabet ediyoruz. Farkımız bu."

"Meclis açılır açılmaz Libya tezkeresini sunacağız"

Libya'ya asker gönderme tezkeresiyle ilgili, Meclis açılır açılmaz ilk iş, asker gönderme tezkeresini Meclise sunacaklarını dile getiren Erdoğan, "İnşallah ocak ayının 8'inde, 9'unda Meclisimizden bunu da geçireceğiz ve böylece davete icabet edeceğiz." diye konuştu.

"Türkiye'ye küçük düşünmek yakışmaz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'ye küçük düşünmek, davranmak yakışmaz. Kanal İstanbul işte böyle bir projedir. Kanal İstanbul proje ve inşa süreciyle ilgili hazırlıklarımız tamamlanmak üzere. İnşallah yakında bununla ilgili ihaleye de çıkılacaktır." ifadesini kullandı.

"İstanbul'a yeni nefes ve hayat alanları açıyoruz"

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Kanal İstanbul'u devlete yük getirmeden yap-işlet-devret modeliyle, oldu ki bulamadık milli bütçeden yapmak suretiyle hayata geçireceğiz. Bu projeyle artık iyice sıkışan İstanbul'a yeni nefes ve hayat alanları açıyoruz. Kanal İstanbul'un Montrö Sözleşmesi'yle herhangi bir ilgisi yoktur. Tamamen Türkiye'nin kendine ait bir su yolu olarak faaliyet gösterecek."

Erdoğan, İmamoğlu'nun açıklamalarına ilişkin, "Bunun kararını verme yetkisi bize aynı zamanda Büyükşehir Belediye Meclisine aittir. Senin böyle bir yetkin yok." dedi.