Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) 6. KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri Töreni, KOSGEB Başkanlık Binası'nda gerçekleştirildi.

Varank, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'deki işletmelerin yüzde 99'undan fazlasının KOBİ niteliğinde olduğunu söyledi.

KOBİ'lerin dış piyasalara açılmaları ve küresel rekabette güçlü olmalarının kalkınma hedeflerine ulaşmadaki önemine işaret eden Varank, "Toplam istihdamın yüzde 78'ini ve toplam ihracatın yüzde 55'ini sırtlayan KOBİ'ler, işsizliğin azaltılmasına, nitelikli eleman yetiştirilmesine ve üretim çeşitliliğinin artırılmasına önemli katkılar sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Varank, KOSGEB'in 13 destek programıyla özel sektöre nefes aldırmaya devam ettiğini belirterek, bu programların hem tasarım hem de uygulama aşamasında KOBİ'lerin kabiliyetlerini geliştirmelerine imkan sağladığını ifade etti.

- Türkiye'nin Otomobili ile Bilişim Vadisi'nin de resmi açılışı yapılacak

Türkiye'nin Otomobili'nin yarın ön gösteriminin yapılacağını dile getiren Varank, şöyle devam etti:

"Biliyorsunuz yarın ülkemiz için tarihi bir güne hep birlikte şahitlik edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. Kamuoyunda oldukça merakla beklenen Türkiye'nin Otomobili'nin yarın Gebze'de Bilişim Vadisi'nde ön gösterimi yapılacak. Bu törenle ayrıca ülkemizin teknoloji üssü olacak Bilişim Vadisi'nin resmi açılışını da gerçekleştireceğiz. Türkiye'nin Otomobili ile fikri ve sınai mülkiyet hakları bize ait bir otomobile kavuşmuş olacağız. Belki de 2023 hedeflerimizden ikisini, yani küresel markalara sahip olmayı ve değeri milyar doları aşan Turcornlar ortaya çıkarmayı bu girişimle elde etmiş olacağız. Ben şimdiden Türkiye'nin Otomobili'nin ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum."

- "70 bin girişimci adayı yetiştirdik"

Bakan Varank, göreve geldikten sonra Girişimciliği Geliştirme Destek Programı'nı devreye aldıklarına dikkati çekerek, "Sene başında uygulamaya başladığımız bu programla hem geleneksel hem de teknoloji tabanlı işlerde faaliyet gösteren işletmelere destek olduk. Program kapsamında uyguladığımız girişimcilik eğitimlerinin tamamını dijital ortama aktararak e-Devlet üzerinden vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. 70 bin girişimci adayını burada yetiştirdik." dedi.

KOBİ'lerin dijital dönüşümlerine yol göstermeye ve bu süreçteki ihtiyaçlarını karşılamaya da önem verdiklerini dile getiren Varank, bu yıl ilk kez çağrıya çıkılan KOBİGEL programıyla, hem dijital teknolojileri geliştirmek hem de üretim süreçlerini dijitalleştirmek isteyen KOBİ'leri desteklediklerini bildirdi.

Bakan Varank, ilk çağrıda beklentinin üzerinde bir taleple karşılaştıklarını, gelecek yıl destek programı kapsamında yeni çağrılara çıkacaklarını ifade etti.

- Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı

Varank, KOBİ Rehberliği ve Teknik Danışmanlık Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini belirterek, böylece akredite rehber ve teknik danışmanların sahaya ineceğini, KOBİ'lere yardımcı olacağını ve sistemin devreye girmesiyle ilk etapta 200 KOBİ rehberi ve 2 bin 400 teknik danışmanın sahada görev yapmaya başlayacağını dile getirdi.

KOBİ TEKNOYATIRIM Destek Programı'na da değinen Varank, şu bilgileri verdi:

"Bu sene Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı'nı uygulamaya başladık. Burada amacımız belirlediğimiz odak sektörlerde ve öncelikli ürün gruplarında yerli ve milli üretimi gerçekleştirebilmek. İlk olarak makine sektöründe çağrıya çıktık. Kesin başvuruları 31 Aralık'ta sonuçlandıracağız. Önümüzdeki sene ise farklı sektörlerde de çağrılara çıkarak bu vizyoner programı uygulamaya devam edeceğiz. Programda daha küçük ölçekli, yani 10 milyon liranın altındaki yatırım projelerini KOSGEB'in KOBİ TEKNOYATIRIM Destek Programı ile destekleyeceğiz. Programımız sürekli açık olacak ve KOBİ'lerimiz ihtiyaç duymaları halinde başvurabilecekler."

- 14 bin kadın girişimciye 252 milyon lira destek

Varank, KOBİ'lerin finansmana erişimini de kolaylaştırdıklarına işaret ederek, bu kapsamda bankalarla protokol yaptıklarını, Girişimciliği Geliştirme Destek Programı'ndan yararlanan KOBİ'lerin 70 bin liraya kadar, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi kapsamında desteklenecek işletmelerin ise 500 bin liraya kadar kredi kullanmalarına imkan sağladıklarını anlattı.

Kadınların iş gücü piyasasında daha fazla yer alması için de çalıştıklarını ifade eden Varank, "Bu sene yaklaşık 14 bin kadın girişimciye 252 milyon lira destek sağladık. 50 bin liralık finansman desteğini, kadınlar, şehit yakınları, gaziler ve gençler için 70 bin liraya çıkardık." dedi.

Gençlerin girişimciliğe yönelmelerinin önemine dikkati çeken Varank, gençlerin iş arayan olmanın değil, işveren olmanın peşinden koşmaları gerektiğini söyledi.

- "70 bin işletmeye yaklaşık 2,3 milyar lira kaynak aktardık"

Bu yıl KOSGEB bütçesinin tamamını KOBİ'lerin büyümesi için harcadıklarını vurgulayan Varank, şunları kaydetti:

"70 bin işletmeye yaklaşık 2,3 milyar lira kaynak aktardık. Gelecek yıl da aynı titizlikle KOBİ'lerimizin büyüme hayallerini teşvik etmeye devam edeceğiz. Kurumumuzun 2020 yılı yeni destek bütçesinde yaklaşık yüzde 9,5'lik artış oldu. Bu sayede yaklaşık 2 milyar liralık kaynağı KOBİ'lerimizin katma değerli projelerine aktaracağız. Sunduğumuz desteklerde, yeni girişimcileri ortaya çıkarmak ve mevcut KOBİ'lerin gelişmesine katkı sağlamak en temel önceliğimiz olacak."

Varank, Türkiye Kalkınma Fonu çatısı altında Teknoloji ve İnovasyon ile Bölgesel Kalkınma fonlarını da kurduklarını belirterek, böylelikle 750 milyon liralık kaynağı teknolojiye, sanayiye, yeniliğe ve inovasyona mobilize ettiklerini, KOBİ'lerin ve teknolojiyi odağına alan girişimlerin bu fonlardan en iyi şekilde faydalanmasını istediklerini ifade etti.