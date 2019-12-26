Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2020 yılına girmemize çok az bir süre kala, vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de, "2020 yılının resmi tatil günleri" olarak göze çarpıyor. 2020 yılının resmi tatil günleri belli olurken vatandaşlar 2020 yılında 15 buçuk gün resmi tatil yapacak.

İşte resmi tatil günleri:



YILBAŞI

1935 yılında resmi tatil olarak ilan edilen 1 Ocak, 2020 yılında çarşamba gününe denk gelecek.

ULUSAL EGEMENLİK ÇOCUK BAYRAMI

2020'de perşembe gününe denk gelen 23 Nisan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılması vesilesiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edildi. Resmi tatilin kabul tarihi ise 1921 olarak tarihe not düştü.

EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ

1 Mayıs, 2009'da resmi tatil olarak ilan edildi. İşçi Bayramı olarak da bilinen bu bayram, 2020 yılında cuma gününe denk gelecek.

19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI

19 Mayıs, Atatürk'ün Samsun'a çıkması ve kurtuluş mücadelesinin başlangıcı olarak gençlere armağan edildi. 1935'ten bu yana resmi bayram olarak kutlanan bu özel gün, bu yıl salı günü kutlanacak.

RAMAZAN BAYRAMI

Bu yıl 23 Mayıs Cumartesi gününe rastlayan Ramazan Bayramı arifesi yarım gün, takip eden 24, 25, 26 Mayıs günleri ise tam gün tatil olacak. Hicri takvime göre belirlenen Ramazan Bayramı her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanıyor. 3-5 günlük bir tatil süresi olması bekleniyor.

15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016 darbe girişimi sırasında şehit düşenleri ve gazileri anma günü olarak ilan edilen 15 Temmuz, 2020'de çarşamba gününe denk gelecek. 2016'da resmi tatil ilan edildi.

KURBAN BAYRAMI

Bu yıl 30 Temmuz Perşembe gününe denk gelen Kurban Bayramı arifesi yarım gün, takip eden 31 Temmuz ve 1, 2, 3 Ağustos tarihleri ise tam gün tatil olacak. Toplamda 4-5 günlük bir tatil süresi söz konusu.

ZAFER BAYRAMI

Her yıl 30 Ağustos günü kutlanan Zafer Bayramı, 2020'de pazar günü kutlanacak. Türkiye'nin Kurtuluş Savaşı'ndan zaferle ayrıldığı gün olan 30 Ağustos, 1935 yılında resmi tatil ilan edilmişti.

CUMHURİYET BAYRAMI

29 Ekim günü kutlanan ulusal bayram, 2020'de perşembe gününe denk geliyor. Cumhuriyetin kuruluş yıl dönümü olan bu tarih, 1925 yılında resmi tatil ilan edildi. 28 Ekim yarım gün, 29 Ekim ise tam gün tatil.

TOPLAM TATİL GÜNÜ

2020'de cumartesi ve pazar günleri sayılırsa 15 buçuk gün, eğer cumartesi ve pazar günleri çıkarılırsa 10 buçuk gün tatil yapılabilecek.