Eski HSYK Başkanvekili Ahmet Hamsici, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandırılarak FETÖ üyeliğinden 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Eski HSYK Başkanvekili Hamsici'ye FETÖ'den hapis cezası
26.12.2019 - 15:07 | Son Güncelleme: 26.12.2019 - 15:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Eski HSYK Başkanvekili Ahmet Hamsici, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandırılarak FETÖ üyeliğinden 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Kaynak: AA
Etiketler : Eski HSYK Başkanvekili Ahmet Hamsici,FETÖ operasyonu,
671154 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/671154.aspx
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