Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Medipol Üniversitesi İnsan Kaynakları Kulübü tarafından düzenlenen ‘2. Medipol İK Ödülleri’ sahiplerini buldu. 2019 yılının başarılı isimlerinin ödüllendirildiği törende farklı sektörlerden çok sayıda firma ve kişi ödüle layık görüldü. Gerçekleştirilen törenin açış konuşmalarını İstanbul Medipol Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Mehmet Babacan ile İnsan Kaynakları Yönetimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Pelin Vardarlıer gerçekleştirdi.

Konuşmasında Türkiye’nin kalkınma hikayesinde vizyoner bir bakış ortaya koymaya çalıştıklarını kaydeden Babacan, eğitim kalitelerini uluslararası standartlarda kanıtlamak için akreditasyon süreçlerini başarıyla devam ettiklerini söyledi.

Vardarlıer ise uzun süredir hazırlandıkları törenin kendileri için gurur verici olduğunu kaydetti.

İki ayrı kategoride 35 ödül verildi

İstanbul Medipol Üniversitesi öğrencilerinin oylarıyla belirlenen ‘Medipol İK Ödülleri’ İşletme Ödülleri ve Özel Ödül olmak üzere iki ayrı kategoride verildi.

‘Medipol İK Ödüllerini’ kazananlar şöyle sıralandı:

Yılın İnovasyon Hızlandırma Kurumu: Bilgiyi Ticaretleştirme Merkezi

Yılın En Çok Çalışılmak İstenen Kurumu: Koç Grubu

Yılın En Çok Stajyer Alımı Yapan Kurumu: Yapı Kredi Bankası

Yılın En Çok Yeni Mezun Çalıştıran Kurumu: Turkuvaz Medya

Yılın Çalışana Değer Veren Kurumu: Yemeksepeti

Yılın En Çok Çalışan Gelişimini Destekleyen Kurumu: QNB Finansbank

Yılın Sosyal Medyayı En Faydalı Kullanan Kurumu: Trendyol

Yılın En Çok İlan Yayınlayan Kurumu: Watsons

Yılın En Başarılı İnsan Kaynakları Uygulaması: ING Bank

Yılın En İyi Sosyal Sorumluluk Projesi: Akbank Şehrin İyi Hali

Yılın En Yeşil İnsan Kaynakları (Çevre Dostu) Kurumu: Yves Rocher

Kadınları İş Hayatında Destekleyen Kurum: LC Waikiki

Başvuru Sonrası Adaya En Hızlı Dönüş Yapan Kurum: CMC

İşe Alımda Sosyal Medyayı En Etkin Kullanan Kurum: Teknosa

İnsan Kaynaklarında Dijitalleşmede En İyi Kurum: Mental HR

Hayvan Hakları Duyarlılığı En Yüksek Olan Kurum: Migros

Özel Ödül Kategorisi

Özel Jüri Kategorisi Ödül Takdimi: Umutcan Tütüncü (Yılın Just Dance Şampiyonu)

Kariyerinde Engel Tanımayan Profesyonel: Tuğba Erbilen Gültekin

Başarısıyla Fark Oluşturan Sporcu: İbrahim Çolak

İnsan Kaynaklarına En Çok Katkı Yapan Yazar: İdil Türkmenoğlu

Yılın En Beğenilen Gazetecisi: Müge Anlı

Yılın En Beğenilen Haber Spikeri: Ece Üner

Yılın En İyi Girişimcisi: İbrahim Yılmaz

Yılın En Fayda Sağlayan Sosyal Medya Fenomeni: Eylül Öztürk

Yılın En İyi İnsan Kaynakları Blogger’ı: Sinem Işık

Yılın En İyi Dergisi: KLASS Magazin

Yılın En İyi Köşe Yazar: Gülse Birsel

Yılın En Çok İzlenen TV Programı: Temizlik Benim İşim - Kadir Ezildi

Yılın En Çok Dinlenen Sanatçısı: Ufuk Beydemir

Yılın En İyi Ses Getiren Sanatçısı: Irmak Arıcı

Yılın En İyi Müzik Grubu: Manga

Yılın Müzik İnsanı: Ceylan Ertem

Yılın En İyi Oyuncusu: Taner Ölmez

Yılın En İyi Farkındalık Oluşturan Dizisi: M Doktor

Yılın Engel Tanımayan Kurumu: Mutluluğun Adresi