Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İhlas Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Ahmet Tuncer Akalın İhlas Vakfının 8350 kısa SMS hattı ile ilgili basın açıklaması yaptı. Akalın, 45 yıllık mazisi olan İhlas Vakfı’nın Bakanlar Kurulu 12.02.2016 tarih ve 2016/8654 sayılı kararı ile “Kamu Yararına Çalışan Vakıf” statüsü ve vergi muafiyeti aldığını söyleyerek, "Hayırseverler epeyden beri talep ettiği kısa SMS ile yardım ulaştırma işlevini dünden itibaren hayata geçirdik. Hayırseverler bütün operatörlerden 8350 kısa SMS hattı ile yetim, yoksul, öğrenci ve ihtiyaç sahiplerine yardım edebilecekler" dedi.

Akalın, İhlas Vakfının 8350 kısa mesaj hattı ile ilk olarak Afrika’daki yetimlere ulaştırılmak üzere SADAKA başlığı ile ilk duyurularını yaptıklarını ve Türkiye genelinden yoğun ilgi ile karşılandığının vurguladı.

Akalın, belirli periyotlar ile su kuyusu, kitap, sadaka, yurt, burs, yetim, su, kuyu, bağış, yardım, Afrika, Somali, Sudan, Çad, Afganistan, fitre, gıda, ihtiyaç, iftar, Ramazan ve fidye başlıkları ile hayırseverlere müracaat edeceklerini söyledi.

"45 yıldan beri memleketimiz için çalışıyoruz"

Ahmet Tuncer Akalın, "İnsanların hayırlısı, insanlara faydalı olandır" Hadis-i şerifini kendisine misyon edinen İhlas Vakfı'nın; merhum Dr. Enver Ören başkanlığında 1975 yılında kurulduğunu, 45 seneden beri yurtiçi ve yurtdışında açtığı yurtlarda, “Müslüman yaşadığı ülkenin kanunlarına uyar suç işlemez, dinin emirlerine uyar günah işlemez” düsturu çerçevesinde ailesine, vatanına ve milletine faydalı on binlerce gencin yetiştirdiğini ve yetiştirilmeye de devam ettiklerini belirtti.

"Yetim ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz"

Akalın ayrıca yıllardır süren iç savaş, terör sebebiyle yokluk ve yoksulluğun hat safhada olduğu, kuraklık sebebi ile suya ulaşmada zorluk çeken başta Somali, Sudan ve Afganistan’da hayırseverlerin bağışları ile su kuyuları açtıklarını, yetim ve fakirlere gıda, erzak, giyecek yardımlarını ulaştırdıklarını ifade etti.

"Binlerce öğrenci barındırıyoruz"

Ahmet Tuncer Akalın, Türkiye genelinde açtıkları öğrenci yurtlarında, Afrika ülkelerinden Somali, Etiyopya, Çad, Uganda ile Orta Asya ülkelerinden Afganistan, Kazakistan, Kırgızistan vb. ülkelerden yüzlerce öğrencinin yurtlarda barındığını ifade etti.