Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

Bugün ülkemiz için tarihi bir güne, Türkiye'nin 60 yıllık rüyasının gerçeğe dönüşmesine hep birlikte şahitlik ediyoruz. Tam da otomobil piyasasının canlanmaya başladığı bir dönemde teşebbüsler hayata geçirilebilseydi bugün Türkiye bambaşka bir yerde olurdu. Bugün Türkiye kendi otomobilini hamdolsun dünyaya takdim etti.

60 yıl önce Devrim otomobiline karşı ne söylendiyse bugün aynısını Türkiye'nin otomobili için de söylediler. Maalesef aynı tavrı bugün ön gösterim araçlarını tanıttığımız Türkiye'nin otomobiliyle ilgili de sergilediler. CHP'ye müzahir yayın organları, projeyi kötülemek için son bir haftadır adeta seferberlik ilan ettiler. Daha aracı bile görmeden kimi zaman fanını, kimi zaman aynasını, kimi zaman butonunu bahane ederek içlerindeki kin ve nefreti ortaya döktüler.

"İSTESENİZ DE İSTEMESİNİZ DE KANAL İSTANBUL YAPILACAKTIR"

Yaşadığımız topraklara, mensubu olduğunuz millete tutkuyla bağlı değilsiniz muhakkak arkasına gizlenecek bahane bulursunuz. Namazsız olan bin bahane uydurur. Çalışmakta, üretmekte, millete ve ülkeye hizmet etmekte gözü olmayan siyasetçi de bir sürü bahane üretir. Bu tipler ne hizmet ederler ne de hizmet edene izin verirler. Eline geçirdikleri imkanları da mega projelere taş koymak için kullanılırlar. Türkiye'de takoz siyasetinin kurumsallaştığı tek yer vardır. Üstad Necip Fazıl'ın ifadesiyle CHP bu ülkenin başına gelmiş en büyük felakettir. Hizmet etmek isterseniz, karşınıza ilk CHP dikilir, yasakları kaldırmak isterseniz karşınızda CHP'yi bulursunzu. Havalimanı, otoban, köprü, metro yapmak istersiniz herkesten önce CHP karşı çıkar. Bu ülkede dikili tek bir ağacı olmadığı halde eleştirmede, engellemede, projeleri yokuşa sürmede önceliği kimseye bırakmazlar.

Marmaray'dan Avrasya Tüneli'ne her projemize karşı çıktılar. Biz bu köprüleri onlara rağmen yaptık biliyor musunuz? Herşeyi engellemeye çalıştılar. Ama biz evelallah yolumuza devam ettik. Mahkeme kararlarıyla, sokak olaylarıyla bize engel çıkardılar. Bugün de aynısını Kanal İstanbul projemizle yapıyorlar. Projeyi daha başlamadan bitirmeye çalışıyorlar. Maalesef aynı tavrı bugün Türkiye'nin otomobiliyle ilgili de sergilediler. CHP'ye müzahir yayın organları projeyi kötülemek için son bir haftadır adeta seferberlik ilan ettiler. Daha aracı görmeden kimi zaman farını, kimi zaman butonunu söyleyerek içlerindeki kini döktüler. 60 yıl önce Devrim otomobiline karşı çıktınız, bu da devrin otomobili bunu böyle biliniz. İsteseniz de istemesiniz de Kanal İstanbul yapılacaktır. Çıkmış diyor ki, 'o parayı insana harca'. O Kanal İstanbul ne için.

"İZMİR AK PARTİLİ BELEDİYECELİĞİNİ GÖRMEDİ! REZİL ETTİNİZ"

SSK'yı batıran bu değil mi? Bunların yandaşı olan medya hiçbir zaman bunun hesabını sormadı. Niye? İdeolojik. Biz şehir hastanelerini yaptık. Şimdi bu hastaneler de onları çıldırtıyor. Diyor ki, bu kadar büyük hastanelere ne gerek vardı. Ne demiş Kanuni, o devlet-i aliyeyi Osmaniye'yi bir sağlıklı nefese feda etmeyi göze almış. Biz böyle bir ecdadın torunuyuz, sen ne anlarsın insan kadrini bilmekten. Burada yol arkadaşım Binali Bey, 6 bin kilometreden aldık bölünmüş yolları, nereye çıkardık? 26-27 bin kilomotreye çıkardık. Şimdi bu yollardan gayet huzurlu gidiyorsunuz değil mi? Kendisi İzmir milletvekili. İzmir milletvekili şu anda 3,5 saatte İstanbul'dan İzmir'e gidiyoruz değil mi? İzmir'e böyle bir şey yaptınız teşekkür ederiz demiyor. İzmir sular altında! Utanmazsa İstanbul'un kanalizasyon işini de siz yapın diyecek. İzmir AK Partili belediyeciliğini görmedi, hep sizde. Rezil ettiniz İzmir'i.

"KOCAELİ'NE TAM 30 KATRİLYON LİRA YATIRIM YAPTIK"

Türkiye'nin sevincine, gururuna heyecanına ortak olamadılar. Biz bunların ne düşündüğüne, ne dediğine bakmıyoruz. Bizler için önemli olan sizlerin kanaati ve düşüncesidir. Halk ve Hak razı olduğu sürece CHP'nin eleştirilerinin bizim gözümüzde hiçbir kıymeti yoktur. Bizim gayemiz millet, hizmet, bu makamlara aziz milletimiz getirdiği için, siz getirdiğiniz için size hizmetkâr olmak. İlk günkü aşkla, heyecanla size ve ülkemize hizmet ediyoruz. Son 17 senede ülkemize pekçok eser kazandırdık. Kocaeli'ne eski rakamla söyleyeyim 30 katrilyon liralık yatırım yaptık. Bu yatırımlardan tabii ki Körfez ilçemiz de Hereke de nasibini aldı.