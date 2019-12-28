Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis’in açılışının 100’üncü yılı sebebiyle 2020’de yıl boyunca bütün Türkiye’de farklı etkinlikler düzenleneceğini açıkladı. Şentop, dün düzenlediği basın toplantısında millî mücadelenin 100’üncü yılı etkinliklerinin detaylarını anlattı. Bu kapsamda, 81 ilde millî irade buluşmaları yapılacağını belirten Şentop, planlanan etkinleri şöyle sıraladı:

100 KISA FİLM: Cumhuriyetin kabulü, anayasa değişiklikleri, darbeler, ulusal ve uluslararası krizler gibi konuların ele alınacağı 10 bölümlük yakın tarih belgeselleri çekilecek. TBMM tarihi boyunca yaşanan önemli gelişmeler, ortalama 3 dakikalık 100 kısa filmle anlatılacak. Hazırlanacak kısa filmlerde anlatılan döneme şahit olmuş kişiler ile yapılacak röportajlar ve orijinal belgelere de yer verilecek.

TBMM’NİN YÜZÜ: TBMM’nin, kuruluşundan bu güne kadar, pek kimsenin bilmediği, içeriğinden ve tarihsel gelişiminden haberdar olmadığı çok farklı özelliklerinin yer alacağı on beşer dakikalık belgeseller çekilecek. Bu belgesellerde, TBMM’nin fiziki yapıları, içindeki eserler, kütüphanesindeki tarihî önemdeki belgeler, genel kuruldaki tarihî konuşmaların ve o anların perde arkasında neler yaşandığı gibi konular ele alınacak. Bu belgesellerde, ayrıca Meclis binalarının tarihi ve özellikleri, Meclis mutfağının 100 yıllık geçmişi, Meclis’in bir günü, millî mücadelenin isimsiz kadınsız kahramanları, bestekâr milletvekilleri, Meclis’in ilkleri ve millî mücadelede iletişim gibi bölümler yer alacak.

MİLLÎ İRADE TARİHİ: Kamuoyunun yakından tanıdığı bilim adamları, sanatçılar, edebiyatçılar ve spor dünyasından isimler, 23 Nisan 2020’ye kadar millî mücadele sürecinde yaşananları sosyal medyadan kısa anlatımlarla kamuoyuna anlatacak. Bu etkinlikte toplam 115 kişi görev alacak ve her sabah 07.00’de sosyal medyadan videolar yayınlanacak.

Gençlik ve Millî İrade konulu ve üniversite gençliğinin katılacağı kısa film yarışması yapılacak. 2020 boyunca millî irade konulu 12 kamu spotu yayınlanacak.

100 YILIN 100 ALMANAĞI: TBMM’nin 100 yıllık tarihi boyunca her sene yaşanan önemli gelişmelerin içeriğinde yer alacağı 100 ciltlik bir almanak hazırlanacak.

DÜNYA ÇOCUK PARLAMENTOSU: Her yıl 23 Nisan Çocuk Bayramı kapsamında Türkiye’ye gelen çocuklar arasından, önceden yapılacak yazışmalarla seçilecek “çocuk parlamenterler”, TBMM Genel Kurulu’nda özel bir oturumla bir araya gelecek.

TBMM 100. YIL HATIRA ORMANLARI: TBMM’nin 100. Yılı anısına, Orman Genel Müdürlüğü ile yürütülecek ortak çalışmayla seçilecek illerde TBMM 100. Yıl Hatıra Ormanları kurulacak. Ayrıca bu ormanlarda o vilayet adına şimdiye kadar görev yapmış tüm milletvekilleri adına birer ağaç dikilecek.

THY 100. YIL UÇUŞLARI: Türk Hava Yolları tarafından giydirilecek bir uçakla, Türkiye’nin dört bir yanına “100. Yıl Uçuşları” düzenlenecek.

LİBYA TEZKERESİ 7 OCAK'TAN SONRA

TBMM Başkanı Şentop, Türkiye’nin yurtdışına asker göndermesinin Meclis’in iznine bağlı olduğunu, bu kapsamda Libya’ya asker gönderme tezkeresinin geleceğini söyledi. Şentop; tezkerenin TBMM çalışmalarının başlayacağı 7 Ocak’tan sonra gelmesinin beklendiğini kaydetti.