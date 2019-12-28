Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanlığı, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “terör örgütüne üye olmak” suçundan haklarından yürütülen soruşturma kapsamında HDP’li Belediye Başkan Sönmez ile Meclis üyeleri Kâzım Erhan, Murat Yaprak ve Ekrem Çintimur’u görevden aldı.

Bu arada terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik davada yargılanan, aralarında terör soruşturması kapsamında görevinden uzaklaştırılan HDP’li Cizre Belediye Başkanı Mehmet Zırığ’ın da bulunduğu 79 sanık hakkında, yedi yıl altışar aydan 22 yıl altışar aya kadar değişen hapis cezaları istendi. Güvenlik gerekçesiyle Malatya 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada sanık avukatlarının savunmalarını ve taleplerini dinleyen mahkeme heyeti, davayı erteledi.