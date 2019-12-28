Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

Bu kapsamda avukatların yargılama işlemlerini daha rahat takip edebilmesi için UYAP üzerinden sunulan Avukat Portal uygulamasına yenilikler eklendi.

Yapılan son güncellemelerle birlikte avukatlar, artık idari para ve trafik cezaları için Sulh Ceza Mahkemelerine portal üzerinden itiraz edebilecek. Ayrıca, Bölge Adliye Mahkemeleri’ndeki (BAM) ceza ve hukuk dosyalarına vekâletname gönderebilecek. Portala eklenen yeni hizmetle avukatlar kredi kartı ile yapılan ödemelerini de sistem üzerinden taksitlendirebilecek.

54 BİN AVUKAT KULLANIYOR

Yine Adalet Bakanı Abdulhamit Gül tarafından geçtiğimiz yıl faaliyete geçirilen ve mobil bir uygulama olan ‘Celse’yi 54 bin avukat kullanıyor. Uygulama sayesinde avukatlar tüm adliyelerdeki duruşmaları anlık olarak takip edebiliyor. Böylece özellikle büyük adliyelerde kendi duruşmalarının ne kadar süre sonra başlayacağını takip ederek duruşma vaktini kaçırma endişesi yaşamıyor. Ayrıca, avukatlar vekil oldukları icra ve dava dosyalarını listeleme, sorgulama, taraf ve vekil bilgilerini uygulamadan görebiliyor.