Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, “Somali’deki alçak terör saldırısında yaralanan Somalili kardeşlerimize destek olmak amacıyla sağlık personeli ve sağlık malzemesi götürecek TSK’ya ait uçağımız Kayseri’den kalktı” ifadelerine yer verildi.
MSB Somali'ye sağlık malzemesi ve sağlık personeli gönderildiğini açıkladı
28.12.2019 - 17:27 | Son Güncelleme: 28.12.2019 - 17:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı Somali’deki terör saldırısında yaralanan Somalililere destek olmak amacıyla sağlık malzemeleri ve personeli gönderildiğini açıkladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : MSB,TSK,
671593 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/671593.aspx
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