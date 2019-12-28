Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, “Somali’deki alçak terör saldırısında yaralanan Somalili kardeşlerimize destek olmak amacıyla sağlık personeli ve sağlık malzemesi götürecek TSK’ya ait uçağımız Kayseri’den kalktı” ifadelerine yer verildi.