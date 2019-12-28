Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Ağrı Valiliğini ziyaret etti. İnce, Ağrı Valisi Süleyman Elban’la bir süre görüştükten sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu. Bakan Yardımcısı İnce, Ağrı’nın son yıllarda yapılan yatırımlarla sık sık adını duyurmaya başladığını dile getirerek, “İçişleri Bakanlığımız, vatandaşlarımızın başta huzur ve güvenliği olmak üzere AFAD hizmetlerinden, nüfus, göç, uyuşturucu, terör, düzensiz göç ve kaçakçılıkla mücadele olmak üzere birçok alanda hizmetlerini illerimizde ve ilçelerimizde bütün yurdumuzun her köşesinde sürdürmeye çalışıyor. Buradaki asıl hedefimiz vatandaşımızın memnuniyeti. Vatandaşın memnuniyeti için 2019 yılında bir seferberlik ilan ettik” dedi.

"Bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları ile koordinasyon sağlayacağız"

Başlatılan seferberlik kapsamında İzleme ve Değerlendirme Sistemi (İZDES) Projesi'ni geliştirdiklerini ve bu proje kapsamında Ağrı’ya geldiklerini ifade eden İnce, “Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği talimatla Sayın Bakanımız Süleyman Soylu önderliğinde İZDES projesi adı altında proje geliştirdik. İzleme ve Değerlendirme Sistemi kurduk. İçişleri Bakanlığımızın illerdeki kamu hizmetlerinin nasıl yürütüldüğünü, buralarda var olan sorunların tespit edilip çözüme kavuşturmayı değerlendirmeyi, eğer güzel örnekler varsa da diğer illere de bunları yaymayı hedef edindik. Bugün burada değerlendirme toplantıları yapacağız, sivil toplum kuruluşları ile toplantılar yapacağız. Buradaki çalışmaların nasıl gittiğine ilişkin birlikte değerlendirmeler yapacağız. Buradan elde ettiğimiz çıktıları diğer illerle karşılaştırıp güzel örnekleri yaymaya, hizmetlerde bir aksama varsa bunları derhal gidermeye çalışacağız. Diğer bakanlıklarla, kamu kurum ve kuruluşları ile birlikte koordinasyon sağlamaya çalışacağız” şeklinde konuştu.

İnce, yaptığı açıklamanın ardından, beraberindeki heyetle Ağrı Valiliği toplantı salonunda basına kapalı olarak gerçekleşen toplantıya katıldı.