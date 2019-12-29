Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisinde ünlü sanatçı Hande Yener ve Demet Akalın’ı kabul etti. İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un da hazır bulunduğu kabulde sanatçılar çocuk istismarına ve kadına şiddete karşı hazırlayacakları sosyal sorumluluk projesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan destek istedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sanatçı Hande Yener ve Demet Akalın’ı kabul etti
29.12.2019 - 00:17 | Son Güncelleme: 29.12.2019 - 00:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ünlü sanatçı Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti. Sanatçılar hazırlayacakları sosyal sorumluluk projesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan destek istedi.
Kaynak: İHA
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671668 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/671668.aspx
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