Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İhlas Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Ahmet Tuncer Akalın, İhlas Vakfı’nın 8350 SMS hattını hayata geçirdiğini bildirdi. Akalın “Hayırseverler bütün operatörlerden 8350 SMS hattı ile yetim, yoksul, öğrenci ve ihtiyaç sahiplerine yardım edebilecekler” dedi. Akalın, 8350 kısa mesaj hattı ile ilk olarak Afrika’daki yetimlere ulaştırılmak üzere SADAKA başlığı ile ilk duyurularını yaptıklarını ve Türkiye genelinde yoğun ilgi ile karşılandıklarını vurguladı. Akalın, 45 senelik geçmişi olan İhlas Vakfı’nın iç savaş, terör, yoksulluk ve kuraklık sebebi ile suya ulaşmada zorluk çeken başta Somali, Sudan ve Afganistan’da, hayırseverlerin bağışları ile su kuyuları açtığını, yetim ve fakirlere gıda, erzak, giyecek yardımlarını ulaştırdığını ifade etti. Vakıf ayrıca yurt genelindeki öğrenci yurtlarında Afrika, Orta Asya ülkelerinden yüzlerce öğrenci barındırıyor.