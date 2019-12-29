MSB: Somali’deki bombalı terör saldırısında yaralanan Somalili kardeşlerimize destek olmak amacıyla gönderilen ve sağlık personeli ile sağlık malzemesini taşıyan TSK’ya ait uçağımız Mogadişu’ya ulaştı.
MSB'den Somali açıklaması
29.12.2019 - 09:14 | Son Güncelleme: 29.12.2019 - 09:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB: Somali’deki bombalı terör saldırısında yaralanan Somalili kardeşlerimize destek olmak amacıyla gönderilen ve sağlık personeli ile sağlık malzemesini taşıyan TSK’ya ait uçağımız Mogadişu’ya ulaştı.
Etiketler : MSB,Somali,
671721 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/671721.aspx
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