Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Büyük İslam âlimi merhum Hüseyin Hilmi Işık Hazretlerinin gelini, merhum Elmas Keten Bey’in kızı, merhum Abdülhakim Işık Bey’in muhterem hanımı, İhlas Gelişim Grubu Başkanı Hüseyin Ferruh Işık’ın annesi Muazzez Işık Hanımefendi vefat etti. Merhumenin cenazesi İhlas Marmara Evleri Birinci Kısım Camii’nde kılınan ikindi namazını müteakip Eyüpsultan Aile Kabristanı’na dualarla defnedildi. Muazzez Işık Hanımefendi’nin yakınları, İhlas Holding çalışanları ile Geylani ve Arvasi ailesi fertlerinin katıldığı cenaze namazını Sait Arvas Hoca kıldırdı. Türkiye gazetesi mensupları olarak merhumeye Allahü tealadan rahmet, başta Hüseyin Ferruh Işık Bey olmak üzere bütün İhlas camiasına ve sevenlerine sabr-ı cemil diliyoruz. Mekânı cennet olsun.

