Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ege Denizi’nden boğaza saat 09.00 sıralarında giriş yapan Rus donanmasının 626 borda numaralı denizaltısavarı ‘Koramiral Kulakov’ isimli savaş gemisi, saat 10.15 sıralarında ‘Dur Yolcu’ yazısı önlerine ulaştı. Rus savaş gemisine boğaz geçişi sırasında bir Türk sahil güvenlik botu da eşlik etti.