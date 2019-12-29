Ege Denizi’nden boğaza saat 09.00 sıralarında giriş yapan Rus donanmasının 626 borda numaralı denizaltısavarı ‘Koramiral Kulakov’ isimli savaş gemisi, saat 10.15 sıralarında ‘Dur Yolcu’ yazısı önlerine ulaştı. Rus savaş gemisine boğaz geçişi sırasında bir Türk sahil güvenlik botu da eşlik etti.
Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti
29.12.2019 - 12:54 | Son Güncelleme: 29.12.2019 - 13:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Rus donanmasına ait 626 borda numaralı ‘Koramiral Kulakov’ isimli denizaltısavar, Çanakkale Boğazı’ndan geçerek Marmara Denizi’ne doğru yol aldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Rus savaş gemisi,Çanakkale Boğazı,geçti,
671761 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/671761.aspx
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