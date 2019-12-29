Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Kurucu Cumhurbaşkanı Elbaşı Nursultan Nazarbayev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, “Önümüzdeki yıllarda da Kazakistan ile hem ikili hem de çok taraflı platformlarda işbirliğinin daha da gelişeceğine inanıyorum” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nazarbayev ile telefonda görüştü
29.12.2019 - 23:12 | Son Güncelleme: 29.12.2019 - 23:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Kurucu Cumhurbaşkanı Elbaşı Nursultan Nazarbayev ile telefonda görüştü.
Etiketler : Cumhurbaşkanı,
671851 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/671851.aspx
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